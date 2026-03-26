Иван Иванов се класира за четвъртфиналите в Тарагона

Младият български тенисист Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Тарагона, Испания, с награден фонд 30 хиляди долара. В двубой от втория кръг 17-годишният с 6:1, 7:5 представителя на домакините Лука Елгера Касадо за малко повече от 80 минути на корта. Иванов започна мача много добре, поведе с 3:0 гейма и нямаше проблем да затвори първия сет с втори пробив за 6:1.

Вторият сет обаче се разви по коренно различен сценарий. Касадо поведе с 5:1 гейм и изглеждаше, че няма да има проблем да прати мача в трети сет. Иванов обаче показа забележителна борбеност, отрази общо четири сетбола и взе шест поредни гейма, за да спечели втория сет със 7:5. За място на полуфиналите шампионът при юношите от Откритото първенство на САЩ ще играе отново с испанец, като ще срещне победителя от сблъсъка Томас Курас Абасало - Оскар Хосе Гутиерес.


