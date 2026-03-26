Ресторантьорите и хотелиерите поискаха връщане на 9% ДДС

Представители на ресторантьорския и туристическия бранш настояват за възстановяване на намалената ставка от 9% ДДС като ключова мярка за справяне с нарастващите разходи и натиска върху дейността им, стана ясно след среща на представители на бранша с премиера Гюров днес, който провежда поредица от консултации с различни браншове, синдикати и работодатели за подготвяне на пакет от мерки в подкрепа на бизнеса.

Мярката беше въведена по време на пандемията от COVID и действаше до края на 2024 година.

"Единственото, което всъщност може да предложиш на служебен кабинет, е ако ще се прави пакет от мерки, то да се приложи и нашата мярка с намаляване на ставката за ДДС на 9%", заяви председателят на българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов. Той подчерта, че България е

единствената страна в еврозоната, която няма диференцирана ставка

за хотелиерство и ресторантьорство.

Алибегов посочи, че от началото на годината секторът е изправен пред сериозни предизвикателства. Сред тях са увеличението на минималната работна заплата, както и рязкото поскъпване на електроенергията, като само през февруари сметките са били двойно по-високи спрямо същия период на миналата година.

Допълнителен натиск идва и от международната обстановка - заради кризата в Близкия изток доставчици и производители вече предупреждават за предстоящи увеличения на цените на суровините. В тази ситуация, според Алибегов, една от малкото реални мерки, които могат да бъдат предложени на служебното правителство, е

именно връщането на ДДС на 9%.

Алибегов акцентира и върху спецификата на бранша, като отбеляза, че дигитализацията не може да замени човешкия труд в ресторантьорството и съкращаването на персонал не е реална опция. В същото време растящите наеми оказват допълнителен натиск върху служителите. По негови данни над 85% от работещите в сектора в София са от други населени места и живеят под наем, като увеличенията на наемите водят до искания за по-високи заплати и съответно до по-голям натиск върху бизнеса.

Атанас Димитров от Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация също алармира за сериозни проблеми в сектора. Той посочи, че туристическата индустрия е под натиск както от военните конфликти, така и от предстоящото въвеждане на еврото, което създава допълнителна несигурност.

По думите му поскъпването на хранителните продукти, горивата и електроенергията допълнително утежнява ситуацията. В отговор браншът е предложил пакет от мерки за стимулиране на входящия туризъм, включително въвеждане на ваучери за привличане на чуждестранни посетители.

Димитров призова и българските граждани да подкрепят местния бизнес, като избират български продукти и услуги, за да се задържи ресурсът в страната.



