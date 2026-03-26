Шофьор намушка друг в Бургас

адържаха шофьор от Айтос за нападение с нож при пътен инцидент в Бургас. Случаят е от сряда, когато около 08.30 ч. между двама водачи е възникнал словесен конфликт след засичане, който е прераснал във физическа саморазправа.

Раненият е с порезни рани в областта на носа, лявата буза, по задната част на главата и тила. Мъжът е откаран в Шокова зала на УМБАЛ – Бургас. След като получил медицинска помощ е освободен за домашно лечение.