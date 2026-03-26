ЕП прие търговското споразумение между ЕС и САЩ, но под условия

Европейският парламент прие под условия две предложения за прилагане на тарифните аспекти на търговското споразумение между ЕС и САЩ.

Ако бъдат договорени с държавите членки на ЕС, те ще премахнат повечето мита върху промишлените стоки от САЩ и ще осигурят преференциален достъп до пазара за широк спектър от морски храни и селскостопански стоки от САЩ в съответствие с ангажиментите, поети през лятото на 2025 г. между ЕС и САЩ.

Двата законодателни акта бяха приети с 417 гласа "за", 154 гласа "против" и 71 гласа "въздържал се" (коригиране на митата и откриване на тарифни квоти за вноса на някои стоки с произход от САЩ) и с 437 гласа "за", 144 гласа "против" и 60 гласа "въздържал се" (неприлагане на мита върху вноса на някои стоки).

Евродепутатите засилиха предложената клауза за суспендиране. Например Европейската комисия би могла да предложи суспендиране на всички или някои търговски преференции, ако САЩ наложат допълнителни мита, надвишаващи договорения таван от 15%, или нови мита върху стоки от ЕС. Клаузата за суспендиране може да бъде задействана и ако САЩ например подкопаят целите на споразумението, дискриминират икономическите оператори от ЕС, заплашват териториалната цялост на държавите членки, външната политика и политиката на отбрана или извършват икономическа принуда.

Членовете на ЕП въведоха и "клауза за отложено прилагане", която би означавала, че новите мита ще влязат в сила, само ако САЩ спазват ангажиментите си. Тези условия включват намаляване на тарифите на САЩ за продукти от ЕС със съдържание на стомана и алуминий под 50% до максимум 15%.

Освен това за продуктите от ЕС със съдържание на стомана и алуминий над 50%, освен ако САЩ не намалят тарифите си до максимум 15%, тарифните преференции на ЕС за износа на стомана, алуминий и техните производни продукти от САЩ ще престанат да се прилагат шест месеца след влизането в сила на регламента.

Членовете на ЕП също така се споразумяха за датата на изтичане на срока на действие на основния регламент — 31 март 2028 г. Това може да бъде удължено само чрез ново законодателно предложение, което да бъде представено след задълбочена оценка на въздействието на регламента.

ЕК ще бъде натоварена със задачата да наблюдава въздействието на новите правила и ще може временно да суспендира новите мита, ако вносът от САЩ достигне равнище, което би могло да причини сериозни вреди на промишлеността на ЕС, например в случай на увеличение с 10 на сто на вноса на определена група продукти.

"С днешното гласуване имаме силен мандат за преговори със Съвета и възнамеряваме да се възползваме максимално от него - коментира докладчикът Бернд Ланге (Социалисти&демократи, Германия) - Членовете на ЕП ще могат да подкрепят търговските условия на сделката, само ако регламентът съдържа много силни и ясни гаранции и само след като САЩ напълно са спазили условията на сделката. Възнамерявам твърдо да защитя този мандат в преговорите."

На 27 юли 2025 г. в Търнбъри, Шотландия, президентът на САЩ Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен постигнаха споразумение по тарифни и търговски въпроси, очертано в съвместно изявление, публикувано на 25 август. На 28 август ЕК публикува две законодателни предложения, насочени към прилагане на тарифните аспекти на изявлението. Първият предоставя преференциален достъп за стоки от САЩ до ЕС, вторият разширява съществуващия режим на нулеви мита върху вноса на някои видове омари.







