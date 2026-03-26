Иван Демерджиев за кмета на Кърджали: КОЙ си изпусна нервите?

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн се опитал да нахлуе с група Новоначалци в полицията след арести за купуване на гласове в Кърджалийско. Дали кметът Мюмюн не е в паника, понеже няма да може да изпълни квотата си? А тази квота е изпълнима само чрез купуване на гласове и грозен натиск върху хората", написа Иван Демерджиев в своя публикация във "Фейсбук".

В своя пост Демерджиев твърди, че кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е направил опит да нахлуе в сградата на полицията, придружен от група свои поддръжници, след извършените арести.

Според него, това поведение поставя сериозни въпроси относно политическото напрежение и натиска в региона.

В публикацията си той поставя и въпроса дали действията на кмета не са продиктувани от притеснение, че няма да успее да изпълни определена "квота", която, по думите му, може да бъде постигната единствено чрез нерегламентирани практики като купуване на гласове и оказване на натиск върху гражданите.

"Време е Кърджали да се изправи срещу страха. Готови сме, можем и ще успеем! Заедно можем да се отърсим от дългогодишния натиск, произвол и мачкане! Заедно можем да постигнем достойно бъдеше за децата си в просперираща държава! И вярвам, че ще го направим!"

Демерджиев отправи и призив към жителите на Кърджали да се противопоставят на страха и дългогодишния натиск. Според него, чрез обединение гражданите могат да се освободят от натиска и да изградят по-добро бъдеще за своите деца в една по-справедлива и просперираща държава.


