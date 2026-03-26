Жената на Киро Японеца заля репортери със студен чай, задържаха я

Съпругата на Кирил Кирилов, известен с прякора си Японеца, е задържана за 24 часа след скандал с представители на медиите в столичния квартал "Факултета", съобщава NOVA.

Жената проявила словесна агресия срещу журналистите и ги заляла със студен чай. Срещу нея ще бъде образувано досъдебно производство за хулиганство, добавят от телевизията.

Малко по-рано на брифинг в квартал "Факултета" директорът на столичната полиция главен комисар Любомир Николов заяви, че се е провела акция във финансовата къща на Киро Японеца във връзка с изборни нарушения.

Полицейският началник уточни, че Кирил Кирилов не е сред задържаните, а къщата е само фиктивна собственост на Японеца.

"Вчера около 15:00 часа колеги от Трето РУ извършиха проверка на финансова къща в близост до негов адрес, където се появи и той. На този адрес бяха установени отново списъци с имена и съответните суми срещу тях. Открити бяха и около 6000 евро на адреса. Но акцията не е насочена конкретно към Кирил Кирилов. Проверяваме много знакови лица и по този повод мога да му кажа да не се чувства специален", коментира Любомир Николов.

"Нашата информация е, че той е фиктивен собственик на тази финансова къща. Той не е сред задържаните. Събират се допълнителни данни и ако се установят доказателства за извършено престъпление, ще му бъде повдигнато обвинение", каза Николов.








