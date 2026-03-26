Златни ли са? Картофи удариха € 7 за килограм!

Картофите стигнаха 7 евро за килограм на Четвъртък пазара. Търговецът ги предлага за български, което е поредната измама вносна стока да се афишира за родна. "Златният зеленчук" е едър, за разлика от ранните български картофи, които са дребни. На борсата край Първенец вече има доставки от тях, като цените са между 5 и 6 евро за кг, докато миналата година бяха 5-6 лева. Има и по-евтини български, които са в гаци по 3 кг и с цена 3,50 евро за кг. Оправданието за по-високата цена е поскъпването на торовете, както и разходите за отопление, тъй като картофите са гледани в оранжерии.

На тържището се продават също египетски и френски мити картофи, и двата вида едри, като тези на Четвъртък пазара, но с цена 1 евро/кг. На практика търговецът е оскъпил стоката шест пъти.

В някои от големите търговски вериги има седмична промоция с 40 процента намаление на същите френски и египетски картофи, като цената е 0,59 евро/кг. Иначе редовната е около 1,80 евро за кг. За сравнение в Брюксел във френската верига "Карфур" в момента картофите са с цена 0,84 евро/кг.

"Какво може да се каже за една страна, която е част от ЕС и продава картофи за 7 евро килограма? Не говорим за месо, за хайвер, за премиум продукт, или за петрол – говорим за картоф", пише с възмущение в социалните мрежи шеф готвачът Силвена Роу, която живее в Дубай, но в момента е в родния си Пловдив. За доказателство на космическата цена на картофите тя е приложила снимка.