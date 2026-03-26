Изненада: Премиерът Гюров назначи Искра Ангелова за съветник по културата

Емблематичната журналистка Искра Ангелова беше тихомълком назначена вчера на съветник по културните въпроси на премиера Андрей Гюров. Водещата на "Нощни птици" благодари за доверието на министър-председателя, на ресорния министър Найден Тодоров и на настоящия си работодател - Владо Йончев от "Офнюз".

Искра поема длъжността в разгара на скандала с огромните средства, отпуснати от културното министерство на бездарника Иво Аръков. Тя продължава тренда Гюров да избира за съветници известни публични фигури като Димитър Бербатов.

Винаги усмихнатата телевизионерка падна от ефир в далечната 2019-а година, когато Емил Кошлуков обяви, че предаването й излиза твърде скъпо на "Сан Стефано". Тя пък се оплака от политическа цензура.

Водещата често беше подигравана в медийните среди заради изключително предвзетия и суетен характер на "Нощни птици". На Ангелова обаче хич не й дреме и тя залага на своята висока образованост - завършила е журналистика в СУ и актьорско майсторство в НАТФИЗ, специализирала е в САЩ. Таткото на журналистката - Асен, разби "Стани богат"

Нещо повече - татко й Асен Ангелов, който почина миналата година, до днес остава единственият българин, отговорил вярно на всички въпроси в "Стани богат". За съжаление наградата му беше отнета именно заради договора на Искра с Нова Тв по онова време.

Да видим какво пише за назначението самата Ангелова:

"И след най-дългата тъмнина изгрява слънцето! Благодаря на премиера на България Андрей Гюров, който ме избра за свой съветник по културните въпроси в служебното правителство, като първата ми задача е да измисля и реализирам концепция по повод честванията около 150 години от Априлското въстание.

Защо говоря за тъмнината?

Та аз работя в една изключително свободна медия OFFNews, и там също е светло! И един главен редактор - Владо Йончев, заедно с журналистите, които работят там - успяват вече 15 години да я пазят независима!

Говоря за тъмнината, обгърнала държавата, умовете и сърцата ни. За онези години, в които свободните гласове бяха сваляни от екрана, хората на изкуството - унижавани и изтласквани, авторитетите - подменяни, а всеки свободен, предприемчив и свестен човек - убеждаван, че тук няма място за него. Че в България винаги ще побеждават посредствеността, зависимостите, сделките на тъмно и на власт вечно ще са “калинките". Че умът, талантът, образованието, експертизата и честният успех няма да успеят у нас.

Но ето че идват избори! И ние можем да променим тази тенденция! Като отидем да гласуваме. Това е единственият, познат в свободния свят начин да управляваме сами съдбата си. Да гласуваме.

Когато Андрей Гюров стана премиер и състави това представително, спокойно, компетентно, надпартийно и наистина експертно служебно правителство, аз си отдъхнах. Казах си: ето, значи още е възможно. Вярно, България рядко успява да излъчи подобен звезден състав на редовни избори. Но може би тези хора ще успеят поне в едно — следващите избори на 19 април да бъдат честни.

После последва неговото предложение и аз страхотно се зарадвах. В същия ден - историческата пресконференция на министъра на културата Найден Тодоров... В която той най-накрая каза онова, което чакаме да чуем от началото на промените - че голямото, доброто, професионалното изкуство не е за Женския пазар, че то трябва да се отглежда, подкрепя и разпространява. И не само в големите градове.

Има надежда.

Когато властта е в ръцете на "можещите и знаещите", надежда винаги има!

Негативната селекция - по Кристиян Таков - не е закон на природата. Тя може да бъде прекъсната. И аз съм щастлива, че поне за малко България отново диша свободно.

От нас зависи това да продължи по-дълго!"