Путин сравни последиците от конфликта в Близкия изток с тези от COVID пандемията

Руският президент Владимир Путин предупреди, че продължаващият конфликт в Близкия изток нанася мащабни щети върху световната икономика, чийто негативен ефект може да се сравни с последиците от пандемията от коронавирус. Позицията бе изразена по време на официална среща с водещи бизнес лидери в Москва.

Удар върху глобалната логистика

Според държавния глава, военното напрежение създава критични пречки пред международната търговия. Засегнати са основни производствени процеси, а прекъсването на ключови вериги за доставки блокира нормалното функциониране на пазарите. Според Reuters, кризата оказва безпрецедентен натиск върху компаниите, опериращи в стратегически сектори като добива на въглеводороди, металургията и производството на торове.

"Последствията от конфликта в Близкия изток все още е трудно да бъдат точно предвидени", заяви Владимир Путин пред представителите на руския бизнес.

Той подчерта сложността на ситуацията, отбелязвайки, че дори преките участници в геополитическия сблъсък не разполагат с ясна прогноза за неговото развитие. "Струва ми се, че тези, които са въвлечени в конфликта, сами не могат да предвидят нищо, а за нас е още по-трудно", допълни руският лидер.