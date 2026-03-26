Катастрофа затапи столичния бул. "Ал. Малинов", жена е ранена (ВИДЕО)

Катастрофа е станала на кръстовището между бул. "Александър Малинов" и ул. "Самара" в столичния район "Младост 4", съобщиха от СДВР.

Инцидентът е станал на обяд. По първоначална информация в сблъсъка са участвали два автомобила и е пострадала жена, която е транспортирана в болнично заведение за преглед и лечение. Към момента няма официални данни за състоянието ѝ.

На място са изпратени три полицейски екипа, които извършват оглед и регулират движението. При катастрофата са нанесени сериозни материални щети по участвалите автомобили.

Очевидци съобщават във Фейсбук, че ударът е бил силен и след него движението в района е сериозно затруднено и в двете посоки. Шофьорите се призовават да използват алтернативни маршрути и да се движат с повишено внимание.

От полицията уточняват, че пробите за алкохол на водачите са отрицателни.



