Зеленски настоява за директни преговори с Путин

Володимир Зеленски заяви, че Украйна приема преговорите с Русия сериозно и смята, че напредъкът би бил по-ефективен, ако разговорите се водят директно на ниво държавни лидери. Изявленията му бяха публикувани в профила му в X, като се позовават на интервю за "Ройтерс".

Зеленски посочва, че Украйна е готова за подобен диалог на високо ниво, но обвинява Русия, че настоява за ултимативно решение. Според него Москва изисква Киев да приеме нейните условия, включително изтегляне на украинските сили от части от Донецка и Луганска област, които в момента са под украински контрол.

Той твърди още, че руското военно ръководство осъзнава мащаба на загубите при опити за овладяване на тези територии, като оценява месечните жертви на десетки хиляди войници. Зеленски добави, че продължаващите бойни действия могат да доведат до изключително високи общи загуби за Русия, които според него се толерират по-скоро по политически, отколкото по хуманни причини.

Украинският президент предполага също, че Москва се опитва да влияе върху международните партньори, особено върху Съединените щати, чрез тезата, че Украйна има малко останало за защита. Киев отхвърля тази интерпретация и продължава да представя позицията си пред съюзниците като част от дипломатическите усилия.

По-ранни изявления на украински представители посочиха, че Зеленски има готовност да се срещне с руския президент Владимир Путин, за да обсъдят ключови спорни въпроси, включително териториалните въпроси и статута на Запорожката атомна електроцентрала. Отделни срещи между украински и американски представители също са се състояли във Флорида през март и са били определени като конструктивни за намаляване на различията.

В същото време Кремъл поддържа позицията, че по териториалните въпроси не е постигнат съществен напредък в преговорите, но заявява, че остава отворен за по-нататъшни разговори. Говорителят Дмитрий Песков отхвърли твърденията за промяна в позицията на Владимир Путин относно възможно споразумение, като ги нарича неточни.

Москва твърди, че териториалните въпроси остават основни и нерешени, като същевременно подчертава, че комуникационните канали със Съединените щати остават отворени и че бъдещите преговорни кръгове зависят от координация между участващите страни. Песков също така определи по-ранните твърдения за промени в преговорната позиция като неоснователни, като подчертава, че Русия продължава да очаква условията за следващия етап на разговорите.