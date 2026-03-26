МОК забрани на транссексуални атлети да участват в женски спортове

Международният олимпийски комитет (МОК) забрани на транссексуални атлети да участват във всички женски спортове, след като въведе задължително тестване на пола, предаде Daily Mail.

От МОК заявиха, че еднократен тест за гена SRY ще помогне „да се защитят справедливостта, безопасността и интегритетът в женската категория“.

Това се случва, след като Световната атлетика направи задължително за жените да преминават такъв тест, за да участват в големи първенства или събития от Диамантената лига през миналата година.

Решението идва след шумни спорове около тестовете за полова допустимост на боксьорките Имане Хелиф и Лин Ю-тинг на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.