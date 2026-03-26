Израел ликвидира иранския военноморски командир с прецизен удар

Израел твърди за масиран удар: убит е иранският военноморски командир при прецизна операция

Израел обяви, че при въздушен удар е убит Алиреза Танксири, командир на военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в Иран. Според израелския министър на отбраната Израел Кац операцията е извършена през нощта в сряда и е засегнала и други високопоставени фигури от командната структура на военноморските сили.

Кац описа удара като прецизен и заяви, че Танксири е играл централна роля в действия срещу морския трафик, включително операции, свързани с миниране и нарушаване на корабоплаването в Ормузкия проток. Израелските власти допълнително посочват, че атаката е извършена в пристанищния град Бандар Абас, но към момента няма официално потвърждение от израелската армия.

До момента няма официална реакция от Техеран. Според репортери от иранската столица, ако информацията бъде потвърдена, това би представлявало още една значима загуба за военния елит на Иран, след поредица от високопрофилни убийства от началото на конфликта на 28 февруари.

Сред по-рано съобщените за убити при израелски удари са високопоставени фигури като върховния лидер Али Хаменей, служителят по сигурността Али Лариджани, командирът на „Басидж“ Голамреза Солеймани и министърът на разузнаването Есмаил Хатиб. Паралелно с това израелските операции все по-често се насочват към военноморските способности на Иран, като последните атаки засягат кораби в Каспийско море, включително плавателни съдове, оборудвани с ракетни системи, както и спомагателни и патрулни единици.