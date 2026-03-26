НАТО отчете драстичен скок във военните разходи на България

България е увеличила почти двойно средствата за армията в периода от 2014 до 2025 година, скачайки от 1,31 на сто до 2,14 процента от брутния вътрешен продукт. Това показват официалните данни от годишния доклад на генералния секретар на НАТО, представен днес. Въпреки сериозния финансов ръст обаче, страната ни продължава да отделя лъвския пай от военния си бюджет основно за възнаграждения на личния състав, вместо за ударна модернизация на бойната техника.

Структура на военните пари

Според данните на Алианса за миналата година, повишението на българските разходи за отбрана на годишна база е с внушителните 13,78 на сто. Истинската картина за състоянието на въоръжените ни сили обаче проличава в разпределението на тези средства.

България остава сред съюзниците с изключително висок относителен дял на разходите за персонал – цели 54,3 на сто от общите пари за отбрана отиват директно за заплати, пенсии и осигуровки на военнослужещите. На второ място се нареждат вложенията в инфраструктура с 28,4 на сто, а едва 16,9 на сто са били насочени за текуща поддръжка. Тази пропорция показва ясно, че въпреки наливането на повече средства в сектора през последното десетилетие, същинското технологично обновяване на армията продължава да отстъпва пред битовите и кадрови нужди на системата.

Новата реалност в Алианса

Докладът отчита обща тенденция към драстична милитаризация на фона на влошената глобална сигурност. Общо за миналата година страните от Северноатлантическия пакт са повишили военните си бюджети до средно 2,77 на сто от БВП.

Голямото финансово изпитание пред държавите обаче тепърва предстои. По време на ключовата среща на върха на НАТО в Хага миналата година, лидерите взеха историческо решение – държавите членки да увеличат инвестициите си в сферата на отбраната и сигурността до внушителните 5 на сто от БВП до края на десетилетието. Този мащабен ангажимент изисква драстично прекрояване на националните бюджети, тъй като включва както преки разходи за същинска бойна мощ, така и огромни инвестиции в критична инфраструктура, киберсигурност и технологии с двойно предназначение.

За България това означава необходимост от намиране на милиарди левове допълнително финансиране в следващите няколко години, за да изпълни новите си съюзнически задължения и да трансформира въоръжените си сили адекватно на съвременните заплахи.





