Синдикат "Образование" поиска 20 април да бъде изцяло почивен за учениците

Синдикат „Образование“ настоява Министерството на образованието и науката (МОН) да отмени заповедта си и да обяви 20 април за неучебен и неприсъствен ден. Денят след предсрочните парламентарни избори трябва да остане напълно свободен за учениците в цялата страна, тъй като огромна част от учебните заведения затварят врати заради вота. Позицията е изпратена в открито писмо до Министерския съвет, ръководеното от служебния образователен министър проф. д-р Сергей Игнатов ведомство и Министерството на културата.

Проучване сред хиляди преподаватели и директори показва пълно отхвърляне на идеята децата да имат присъствени занятия. Точните данни сочат, че 97,5% от анкетираните определят плана на МОНкато абсолютно неприложим в реалността.

Огромен риск за сигурността

Причината за недоволството е чисто логистична. Близо 70% от сградите на българските училища стават избирателни секции на 19 април. На следващата сутрин помещенията остават непочистени и недостъпни за провеждане на нормални занятия. Успоредно с това почти 50% от учителите и директорите участват пряко в изборния процес като членове на секционни комисии или наблюдатели.

„Хипотезата, че стотици хиляди ученици ще бъдат под ръководството на учители и директори извън училищата, някъде в градовете и селата, е свързана с огромен риск за децата. Дали всички музеи в София могат да съберат учениците от всички близо 300 столични училища? Очевидно не“, предупреждават от организацията.

От бранша питат директно експертите в министерството дали ще поемат лична отговорност при евентуални инциденти с ученици по улиците, или вината отново ще падне върху учителите. Те дават за пример 24 май, когато денят традиционно остава неучебен и неприсъствен, въпреки масовите чествания.

Патриотизъм срещу здрав разум

Синдикатът подкрепя инициативата на министър Игнатов и министъра на културата Найден Тодоров 20 април да стане официален празник по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание. Организацията обаче е категорична, че историческият патриотизъм не оправдава компромисите със здравето на децата.

„Патриотизмът се формира ежедневно и систематично от българските учители и родители. А българските политици са длъжници на учениците в примерите за патриотични и човешки добродетели“, пише още в позицията.

Политически натиск в системата

Председателят на синдиката д-р Юлиян Петровизползва повода, за да критикува остро политическото лицемерие спрямо образователната система. Той призовава кандидат-депутатите да спрат спекулациите с темата за деполитизацията на учителите, като напомня, че те имат пълното конституционно право да участват в политическия живот.

Организацията повдига и няколко неудобни въпроса към властта. Сред тях са защо продължава практиката за тежки партийни интервенции при назначаването на директори и защо институциите изключиха учителите от комисиите за избор на ръководни кадри. От бранша питат риторично и защо липсва минимален образователен ценз за народните представители, които коват законите на държавата.

Преди ден служебният министър проф. Сергей Игнатов обяви намерението 20 април да остане присъствен ден, посветен на българския героизъм. Очакванията на ведомството са училищата сами да организират празнични събития – концепция, която очевидно се сблъсква челно с реалността на изборния процес у нас.





