ЦИК представи бюлетината за предстоящия вот

Централната избирателна комисия (ЦИК) показа официалните образци на хартиената и електронната бюлетина за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Над 60 000 сънародници зад граница са заявили желание да упражнят правото си на глас, стана ясно по време на редовния брифинг на изборната администрация.

Хартиеният вот остава без промяна

Избирателите ще продължат да гласуват по познатите правила, като отбелязват своя избор със знак "Х" или "V", изписан задължително със син химикал. Позицията на предпочитаната партия или коалиция се маркира в предвиденото квадратче, след което гражданите имат възможност да отбележат и преференция за конкретен кандидат. Списъците с имената на кандидатите ще бъдат поставени на видно място пред изборните помещения, за да улеснят ориентацията на избирателите.

Председателят на комисията увери, че процесът се движи в срок. "Подготовката за предстоящите избори върви по график", заяви Камелия Нейкова, цитирана от "NOVA". Тя допълни, че всички планирани дейности се изпълняват стриктно според приетата хронограма.





Предизвикателствата пред вота в чужбина

Крайният срок за подаване на заявления за гласуване извън пределите на страната вече изтече. Окончателните данни показват общо 60 904 желаещи от 67 държави. Огромното мнозинство от тях – 60 890 души, са използвали електронната система, докато едва 14 са подали документи на хартия чрез дипломатическите ни представителства. Сънародниците ни, които са подали заявления, ще бъдат вписани предварително в списъците, което ще ускори процеса в изборния ден.

Най-сериозни логистични затруднения се очакват във Великобритания, Турция и Съединените американски щати. Там администрацията ще трябва да оптимизира разпределението на секциите заради законовото ограничение за техния максимален брой извън посолствата и консулствата. Очаква се до 28 март ЦИК да утвърди окончателните локации в чужбина.

Дигитализация и контрол на протоколите

За да се минимизират човешките грешки при отчитането на резултатите, тази година се въвежда мобилно приложение към електронния протокол за всяка районна избирателна комисия (РИК). Иновацията ще позволи на членовете на секционните комисии да засичат въведените данни още на етап чернова, преди окончателното им пренасяне в официалните книжа.

Паралелно с това тече процесът по удостоверяване на машините за гласуване и софтуера към тях. Към момента за наблюдение на процедурата са регистрирани седем представители на политически сили и неправителствени организации, както и 12 български и 2 международни мисии за самия изборен ден.