INSAIT представи обновената версия на BgGPT

Институтът INSAIT представи обновената версия на българския изкуствен интелект BgGPT. От функциите му ще се възползват институции като НАП и Сметната палата.

Новата версия вече разпознава изображения и глас, обработва документи, използва търсене в интернет и работи с по-големи обеми текст. В сравнение с предишните версии BgGPT 3.0 е с подобрено следване на инструкции, може да се справя с по-сложни задачи и да води близо 20 пъти по-дълги разговори.

Използването на изкуствения интелект става и още по-удобно с новите мобилни приложения за iOS и Android, които са достъпни за сваляне без такси за всички видове устройства.

Освен публичния чат, който е достъпен за всички граждани, INSAIT пуска и моделите зад BgGPT 3.0 в три размера – 4B, 12B и 27B, като изборът дава възможност за реализация на бизнес решения с оптимална ефективност и хардуер спрямо конкретната задача.

Моделите се представят отлично както на български, така и на английски език. Те са обучени с текстове на български, надхвърлящи 100 милиарда думи. Благодарение на това BgGPT 3.0 27B се справя по-добре на нашия език от близо 10 пъти по-големи модели.



От INSAIT обобщават, че отворени модели като BgGPT имат изключително стратегическо значение за постигане на технологичен суверенитет на страната.