САЩ към Зеленски: Изтеглете се от Донбас, ще ви дадем "гаранции за сигурност"

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Съединените щати са предложили на Киев гаранции за сигурност при условие, че украинските сили се изтеглят от Донецка и Луганска област, частите които все още са под украински контрол. В интервю за "Ройтерс" той посочи, че Вашингтон е готов да финализира подобни гаранции на високо политическо ниво, но само ако Украйна се съгласи да напусне незаетите територии от района на Донбас. Зеленски предупреди, че подобна стъпка би отслабила сериозно както националната сигурност на Украйна, така и по-широката сигурност на Европа, тъй като би означавала отказ от ключови отбранителни позиции.

Според украинския президент този подход отразява промяна в стратегията на САЩ, като президентът Доналд Тръмп оказва натиск основно върху Киев, а не върху Москва, с цел по-бързо прекратяване на войната. Зеленски свързва тази позиция с нарастващия фокус на Вашингтон върху конфликта с Иран, като предполага, че това влияе върху вземането на решения по отношение на Украйна. Той добавя, че Русия разчита на тази динамика, очаквайки Съединените щати в крайна сметка да загубят интерес към преговорите и да се оттеглят от процеса.

Идеята за обвързване на гаранциите за сигурност с териториални отстъпки вече е присъствала в предишни обсъждания, включително по-широко американско предложение, съдържащо няколко точки за възможно споразумение. Преговорите за гаранциите все още продължават и, въпреки че Зеленски по-рано заяви, че проектоспоразумение е било готово за подписване, сега той съобщи, че е необходима допълнителна работа след последните контакти между двете страни. Белият дом все още не е реагирал на тези последни изявления.

Зеленски отново подчертава, че Украйна продължава да настоява за стабилни и надеждни гаранции, които да предотвратят бъдеща руска агресия. В същото време той изразява благодарност за продължаващата американска военна помощ, особено за доставките на системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", въпреки конкуриращите се нужди, свързани с напрежението в Близкия изток. Зеленски обаче подчертава, че нивото на подкрепа остава недостатъчно на фона на продължаващите руски удари. Той също така отбелязва напредък в украинското производство на далекобойни оръжия, което позволява удари по-дълбоко на руска територия.

Въпреки продължаващите дипломатически усилия Киев не вижда съществен напредък от страна на Москва към споразумение. Зеленски последователно заявява, че украинските сили няма да се изтеглят от Донбас и няма да изоставят населението там, което е около 200 000 души.