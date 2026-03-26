Борисов: Толкова лош светът не е бил

Партия, която да управлява еднолично България, не може да има. Трябва някакси да работим заедно. Толкова лош светът не е бил, или поне нашето поколение - след 1946 г., не помни, каза Бойко Борисов, който днес е във Видин.

Там той посети Катедрален Храм "Св. вмчк Димитър Солунски".

"Ние като християни, не можем да не се радваме на това, което виждаме", каза Борисов за храма.

Той разказа, че се е разсърдил на кмета на Кюстендил, тъй като го питал кога ще направи съдебна реформа.

"И съдебна реформа ще се направи, но какво искат хората - кметовете са изразител на това. Като партия сме тясно свързани с кметовете, нашите избиратели живеят в тия градове", увери Борисов.

"Много е важно да мислим не само за изборите, а и какво ще правим след изборите. Тая чудовищна война - и в Украйна, и в Газа, и сега в Иран. Цялата верига на доставки страда, цените растат навсякъде. Когато правителството е служебно, е лесно. Много неща могат да се направят, но администрацията не работи, работят общините, защото кметът е стабилен. Държавата само стои и се ослушва сега след 19-ти Бойко ли ще е, Радев ли ще е, Асен ли ще е", коментира лидерът на ГЕРБ международната обстановка.

"Толкова лош светът не е бил, или поне нашето поколение - след 1946 г, не си спомня. Рискът да стане с всеки ден по-лошо... то не е риск, то е реалност. Трябва поне в България да се опитаме да бъдем консолидирани, да избегнем огромните щети, които ще дойдат и ще се завъртят. Политиканстването по тях няма да помогне на никого. Чегъртането, което правят сега, само може да създаде враждебност. Да го правят, но цените растат. Колко пъти им казах? До март, до първи януари, не трябва да се пипа редовното правителството. Сега цените растат сега главоломно", каза още Борисов и отбеляза, че сега няма кой да спре растежа, тъй като министрите знаят, че ще са на поста си още един месец.

Съединението прави силата, само че не го спазваме, завърши Борисов.