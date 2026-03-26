„Ще говоря пред съда“: Две години минаха от изчезването на 2-годишната Данка. Тялото ѝ не е открито

Преди две години новината за изчезването на двегодишната Данка Илич разтърси Сърбия. Всеки ден нейна снимка се появяваше в медиите. Първоначалните подозрения бяха, че е била отвлечена, но по-късно се оказа, че е била убита.

На злополучния 26 март 2024 г. момичето е било в Банско поле близо до Бор с майка си Ивана.

Въпреки че прокуратурата в Зайчар смята, че момичето е убито и че зад престъплението стоят Сърджан Янкович и Деян Драгиевич, служители на комуналното предприятие „Водовод“, тялото така и не е намерено, а обвинителният акт срещу двамата е връщан за изменение няколко пъти.

Всичко това задълбочава мистерията и оставя отворени въпроси - къде е Данка и какво се е случило с нея?

Убийството на 2-годишната Данка: Бащата и братът на единия заподозрян помогнали в скриването на тялото

Полицията претърси днес още едно сметище и двора на един от заподозрените

В злополучния ден майката дошла с Данка и сина си в старата си и занемарено семейно къща. Тя за кратко изпуснала Данка от поглед, за да донесе на сина си вода от колата.

Според прокуратурата, през това време момичето успяло да излезе на пътя, по който Янкович и Драгиевич се движели със служебния си автомобил.

Те блъснали момичето с колата си, след което я качили в автомобила, закарали я на сметище и я изхвърлили. Тъй като тялото не е намерено, прокуратурата смята, че е било преместено на неизвестно място и че третият обвиняем, Радослав Драгиевич, бащата на Деян Драгиевич, също е участвал в това.

Подсъдимите първо са признали за престъплението, а след това са отрекли всичко.

Жителите на Банско поле твърдят, че в селото циркулират конспиративни теории и че според тях „там няма чист бизнес", пише Kurir.

Обществеността е разделена и по въпроса за вината на заподозрените, Сърджан Янкович и Деян Драгиевич, които бяха арестувани десет дни след изчезването на Данка Илич и все още са в ареста.

„Ще видим какво ще каже съдът. Делото е преместено от Зайчар във Висшия съд в Неготин, който трябва да вземе решение тези дни по третото обвинение, повдигнато срещу Янкович и Драгиевич“, пише „Курир“.

Родителите на Данка Илич рядко говорят с медиите, само понякога коментират накратко случая, а през последните две години са отговаряли на въпроси на граждани в TikTok няколко пъти.

Милош Илич, бащата на Данка, сега накратко заяви пред „Курир“, че „ще говори само на процеса“.

„Не искам да говоря за случая до процеса. Представяте ли си какво е за нас, родителите? Ще изляза публично едва след като започне процесът, а преди това не искам думите ми да бъдат използвани по един или друг начин“, обясни Милош.

Радослав Драгиевич, който е обвинен в престъплението помагачество след извършване на престъплението, заяви пред Kurir, че „през първата година от цялата тази ситуация си мислех, че няма да оцелея“.

„Загубих сина си Далибор, който беше арестуван, а съпругата ми също почина, докато беше в ареста. Семейството ми беше унищожено. Вярвам, че синът ми не е виновен и че истината ще излезе наяве рано или късно“, твърди по-възрастният Драгиевич.

Въпреки множеството издирвателни операции в Сърбия, тялото на детето не е открито.