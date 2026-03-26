  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +12
Пловдив: +10 / +17
Варна: +7 / +12
Сандански: +10 / +15
Русе: +7 / +17
Добрич: +4 / +13
Видин: +12 / +18
Плевен: +10 / +20
Велико Търново: +4 / +19
Смолян: +2 / +8
Кюстендил: +8 / +13
Стара Загора: +6 / +14

Проучване: Турците с най-голяма готовност да воюват за родината си; с най-малка - в Италия и Словакия

  • Сподели в:
  • Viber
Проучване: Турците с най-голяма готовност да воюват за родината си; с най-малка - в Италия и Словакия
A A+ A++ A

Турция и Албания са водещи по готовността на гражданите да защитават родината си сред страните от НАТО, сочи проучване на американски институт.

В проучването на „Форин полиси рисърч инститют“ (Foreign Policy Research Institute), озаглавено „Би ли се борил за страната си? Кои са страните с най-голяма и най-малка готовност сред съюзниците от НАТО“, Турция заема първо място с 88 процента готовност, а Албания – второ с 69 на сто.

След тях в челната десетка се подреждат Швеция (66 процента), Финландия (64 процента), Черна гора (63 процента), Гърция (също 63 на сто), Норвегия (61 процента), Литва (52 процента), Полша (49 процента) и Словения (отново 49 процента).

Единствените две страни в НАТО от Северна Америка се подреждат малко под средната точка в класацията. В Канада 39 на сто от анкетираните са заявили, че са готови да се бият за страната си, а в Съединените щати делът им е 37 на сто.

Страните с най-нисък дял на граждани, които биха били готови да се бият за страната си от НАТО, са Италия и Словакия (и двете по 25 процента), Германия (27 процента), Нидерландия (30 процента), Унгария и Чехия (и двете по 33 процента).

Публикуваното проучване е част от проект, посветен на ролята на НАТО в глобалния пейзаж на сигурността, отбелязват от института. То е проведено през септември и октомври 2025 г. сред 31 000 души по поръчка на Рижския университет „Страдинш“, в сътрудничество с Центъра за геополитически изследвания Рига, информира БТА.

#Турция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

