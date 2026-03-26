  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +12
Пловдив: +10 / +17
Варна: +7 / +12
Сандански: +10 / +15
Русе: +7 / +17
Добрич: +4 / +13
Видин: +12 / +18
Плевен: +10 / +20
Велико Търново: +4 / +19
Смолян: +2 / +8
Кюстендил: +8 / +13
Стара Загора: +6 / +14

Фалшиви съобщения върлуват във "Вайбър" от името на НАП

  • Сподели в:
  • Viber
A A+ A++ A

Фалшиви съобщения от името на Националната агенция за приходите (НАП) се разпространяват чрез приложението "Вайбър", предупреждават от Агенцията.

Съобщенията идват от чуждестранни номера и съдържат линк, който приканва потребителя да го последва, за да си "възстанови“ данък.

Според ГДБОП, новата вълна измами също превзема чат профили, като целта е кражба на лични данни, банкова информация и други чувствителни сведения. Във фалшивите съобщения често се посочва, че подател е Министерството на финансите, и се твърди, че данъчната декларация на потребителя е "обработена“, след което той трябва да последва предоставения линк.

От НАП подчертават, че това е фишинг измама. Министерството на финансите и НАП не изпращат съобщения, в които се изисква въвеждане на банкова информация или лични данни.

Потребителите се призовават да бъдат внимателни и да не кликват на линкове в непознати съобщения, както и да докладват съмнителни съобщения на официалните канали на НАП.

#НАП

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

