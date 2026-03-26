Фалшиви съобщения върлуват във "Вайбър" от името на НАП
Фалшиви съобщения от името на Националната агенция за приходите (НАП) се разпространяват чрез приложението "Вайбър", предупреждават от Агенцията.
Съобщенията идват от чуждестранни номера и съдържат линк, който приканва потребителя да го последва, за да си "възстанови“ данък.
Според ГДБОП, новата вълна измами също превзема чат профили, като целта е кражба на лични данни, банкова информация и други чувствителни сведения. Във фалшивите съобщения често се посочва, че подател е Министерството на финансите, и се твърди, че данъчната декларация на потребителя е "обработена“, след което той трябва да последва предоставения линк.
От НАП подчертават, че това е фишинг измама. Министерството на финансите и НАП не изпращат съобщения, в които се изисква въвеждане на банкова информация или лични данни.
Потребителите се призовават да бъдат внимателни и да не кликват на линкове в непознати съобщения, както и да докладват съмнителни съобщения на официалните канали на НАП.
