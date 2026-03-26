Цената на агнешкото скача за Великден

Цените на основните продукти за празничната трапеза тръгват нагоре седмици преди Великден, като най-сериозен ръст се отчита при месото и оранжерийните зеленчуци. Българските потребители ще усетят увеличението най-вече при традиционното агнешко, което поскъпва с близо 10 процента заради засиленото търсене и намаляващите родни стада.

Вносът компенсира липсите

Ограниченият брой животни, отглеждани в България, принуждава търговците да търсят алтернативи от съседни държави, за да задоволят празничното търсене.

"Всяка година агнетата, които се отглеждат в България, намаляват и разчитаме на внос от Гърция и Румъния. Не очакваме драматични показатели, които да са различни от предни години", заяви Мадлен Жекова, цитирана от Bulgaria ON AIR. В качеството си на управител на дружеството "Системата за агропазарна информация" тя уточни, че към момента агнешкото отбелязва ръст от 7 процента, но тенденцията е твърдо възходяща.

Удар по джоба от зеленчуците и яйцата

Освен месото, сериозен скок отбелязват и оранжерийните продукти, чиято себестойност е пряко обвързана с разходите за енергия.

"Цените, които се покачват, са главно на оранжерийна продукция. Оранжерийните домати поскъпват с 8 процента на национално ниво. Нещата, които падат, са зимните зеленчуци", обясни Мадлен Жекова. Тя допълни, че по-високите цени на тока и горивата са основният двигател на това поскъпване.

Яйцата също не правят изключение от общата тенденция, като при тях се отчита среден ръст от 3 процента. Най-осезаемо е увеличението при био производството, където бройката достига 61 евроцента, докато стандартните яйца размер L се търгуват до 31 евроцента. Експертите отдават това не само на предстоящия празник, но и на международни фактори, сред които са огнищата на птичи грип в Европа, довели до намалено предлагане.

Въпреки празничната инфлация при някои стоки, основни продукти като олио, млечни изделия и хляб запазват ценовите си нива. Забелязва се дори поевтиняване при някои плодове и зеленчуци като ягоди, тикви и тиквички.

"За момента нещата са в рамките на нормалното. Моята препоръка е хората по-рано да се подготвят за Великден. Това подпомага семейния бюджет", посъветва потребителите управителят на "Системата за агропазарна информация".