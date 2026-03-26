Дечев с нови подробности около акцията в Кърджали и Петьо Еврото

„След като ръководителят на Областната пощенска станция в Кърджали е отведен в районното управление, там отива огромна група от партийни членове на една от партиите, начело с кмета на града, който е кандидат за народен представител, и се опитват да влязат в Районното управление. Може би са искали да изведат техния приятел от управлението“, разказа служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в ефира на Нова телевизия по повод задържането на ръководителя на Областната пощенска станция вчера.



Дечев коментира, че това е сериозен случай и попада в графата престъпление против политическите права на българските граждани.

Раздавани са помощи на неправителствена организация, като е обяснявано, че те се дават благодарение на определена партия и е агитирано да се гласува за нея, обясни Дечев за случая.





По негови думи МВР има еднакво отношение към всички политически партии, а избирателност има спрямо тези, които извършват престъпления. Не се занимаваме с тези, които не извършват престъпления, коментира той.

Вътрешният министър обясни, че за купуването на гласове „се използват, за съжаление, не само класическите профили на хора от криминалния контингент, а има и хора, които са неосъждани, но дължат постовете си на определена политическа сила – кметове, общински съветници, членове на кандидатдепутатските листи на дадена партия и други“.

Далеч сме от илюзията, че ще разкрием всички престъпления, но е важно да разкрием достатъчен брой, така че да разубедим тези, които се занимават с тази работа, посочи Дечев.

Според вътрешния министър обществото в момента има по-голямо доверие в ръководството на МВР.

По повод сигнала до служебния правосъден министър от утвърдената за европейски прокурор от Република България през юли 2020 г. Теодора Георгиева Дечев коментира, че по него е била започната работа в ГДБОП.

„В един момент Софийската градска прокуратура иззе преписката. Освен че беше иззета преписката, всички оперативни работници от ГДБОП, които са работили по преписката, бяха извикани и разпитани по следствено дело“, посочи той.





„Призовавам българското общество да се събуди. Тук има явен конфликт на интереси“, коментира той.

Сигналът на Георгиева е „за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“.

Попитан дали се използват СРС-та за лица с имунитет, той заяви, че имунитетът затруднява работата им, но не я прави невъзможна.

"На мен винаги ми е приятно да отивам в НС и да си общувам с народните представители", каза той по повод дали ще отиде в НС, ако го извикат извънредно.

По думите му той е назначил Анатоли Ангелов за ръководител на Института по криминалистика, защото главен комисар Ангелов има ръководен опит, а Кремена Георгиева не е имала подобен и договорът ѝ е бил за срок от 1 година, който е изтекъл. "Това няма да повлияе по никакъв начин на разследването в Петрохан, защото ръководителите не извършват експертна дейност, а се занимават с административна такава", отсече още МВР шефът.





На въпрос дали търсят Пепи Еврото, той заяви, че са поискали справка дали той е бил задържан в Белград, но от Сърбия са отговорили, че името му не е регистрирано на територията им. "Не мога да изключа той да се намира и в България, знаем случая с единия от братя Галеви", каза вътрешният министър.

"Г-н Сарафов абсолютно незаконно обитава кабинета на четвъртия етаж. МВР може много неща, но все още не съм взел решение", каза още той в отговор на въпроса дали могат да не го допускат физически в кабинета на главния прокурор.