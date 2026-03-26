СДВР удари заложни къщи за купуване на гласове

При мащабна специализирана акция на полицията в София униформените задържаха 24 души, заподозрени в различни престъпления, включително и в схема за изборна търговия. В операцията участваха екипи на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Жандармерията, като вече са образувани 12 бързи досъдебни производства, съобщи главен комисар Любомир Николов, цитиран от БГНЕС.

Пликове с евро в заложни къщи

По време на претърсванията органите на реда откриха специално подготвени пликове, съдържащи разпределени суми от по 50 и 100 евро. Разследващите предполагат, че парите са били предназначени директно за купуване на гласове. За да пресекат каналите за финансиране на изборната търговия, екипите извършиха масови проверки в множество офиси за бързи кредити и заложни къщи на територията на столицата.

Познати лица от квартал "Факултета"

Основен акцент в операцията е столичният квартал "Факултета". Според главен комисар Любомир Николов сред задържаните и проверените лица фигурират имена, които са добре познати на полицията от предходни акции на дирекцията. Това показва устойчивост на криминалните мрежи в района, които традиционно се активизират преди избори.



В хода на акцията вниманието на проверяващите е насочено и към финансова къща, намираща се в непосредствена близост до адреса на Кирил Киров, известен с прякора Киро Японеца. Оперативната информация на МВР сочи, че той е фиктивен собственик на проверявания обект. Самият Киров обаче не е сред арестуваните.

"Акцията не е насочена към него, така че да не се чувства специален", категоричен е Любомир Николов.