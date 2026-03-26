Екологична катастрофа: Боклуци и плъхове над Перловска река в центъра на София
В центъра на София, под моста на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. “Граф Игнатиев“ - точно над коритото на Перловска река, стърчат изсипани камара боклуци.
Между тях се виждат и големи плъхове. При по-силен вятър и обилен дъжд боклуците със сигурност ще се разпиплеят и може да стигнат до реката.
Гледката по оживения от минувачи, трамваи и автомобили мост е напрво стряскаща.
На метри са станцията на метрото „Стадион Васил Левски“ и началото на Борисовата градина - оттук на ден минават стотици столичани и докато чакат светофара, се блъскат в неугледен, от години занемарен син павилион, предава Агенция "Булфото".
Той пречи на пешеходците, освен, че загрозява с външния си вид.
