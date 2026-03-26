Над половината българи съзират национална заплаха от Близкия изток

Над половината българи смятат, че ескалацията на напрежението в Близкия изток носи реален риск за България, но значително по-малко хора усещат пряка лична опасност. Това показват данните от най-новото национално представително проучване на социологическата агенция "Мяра", представено от нейния основател Първан Симеонов.

Парадоксът на страха

Според данните 52,3% от анкетираните съзират национална заплаха в случващото се в Близкия изток, докато 29,1% отхвърлят подобна хипотеза. Картината обаче се променя рязко на индивидуално ниво – едва 30,7% от сънародниците ни се страхуват за собствената си сигурност, а 44,6% са напълно спокойни за себе си.

"Съществува съзнание за национална опасност, но като че ли няма съзнание за лична опасност", коментира Първан Симеонов, цитиран от "NOVA". Той допълни, че тази тенденция може да се обясни едновременно като проява на здрав разум и като традиционната родна надежда, че проблемите ще ни подминат.

Профил на тревожността

Разбивката на резултатите показва интересни демографски специфики. Най-високи нива на тревожност се отчитат сред жителите на София, както и при гражданите с изразен интерес към политиката.

"Оказва се, че тези, които се интересуват повече от политическите процеси, в по-голяма степен осъзнават и опасността", заяви социологът в ефира на предаването "Твоят ден". В същото време най-младите респонденти демонстрират най-сериозни колебания в преценката си за ситуацията.

Международната несигурност неминуемо дава отражение и върху вътрешнополитическия живот у нас. Първан Симеонов е категоричен, че в подобни моменти избирателите инстинктивно се ориентират към по-стабилни и утвърдени формации.

"В такава ситуация хората започват да търсят по-сигурни, по-познати и по-внушителни политически опции", подчерта експертът, посочвайки че в предизборната кампания доминират темите за цените и корупцията. В заключение той призова гражданите да гласуват по съвест, а не под влиянието на моментни емоции или непроверени класации.