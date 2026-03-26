Пролетен обрат: Сняг идва към София

София може да се окаже пролетно изненадана със сняг. Това съобщиха от Meteo Balkans.

"Моделът "Аладин" дори започна да прогнозира снежна покривка и в София, която ще бъде между 1–2 см, при това над тревните площи. Разбира се, това е малко вероятно, но ще се разбере след 72 часа", гласи съобщението на официалната им страница.

Около 20–30 л/кв. м валежи се очакват в почти цялата Дунавска равнина.

Рязка промяна на хоризонта

Според метеоролозите промяната, която се задава във времето, е почти сигурна.

Експертите са категорични, че се вижда по-студената въздушна маса, която приближава района на Плевен и вече обхваща градовете в Западна България.

Температурите преди застудяването ще се повишат до 14–18 градуса, а след преминаването на фронта (утре-27.03), ще се понижат до 5–8 градуса по Целзий.

Застудяването ще бъде съпроводено от силен вятър, валежи от дъжд, гръмотевици, а в планините и планинските райони – и от сняг.

В сутрешните часове пък се очакват слани.