Димитър Хаджидимитров: Дизелът скача до 1,70 евро

Цените на масовите горива у нас може да достигнат психологически граници съвсем скоро на фона на геополитическото напрежение в Близкия изток. Прогнозите сочат скок до 1,70 евро за литър дизел и 1,50 евро за бензин, ако стойността на петрола на световните борси се задържи над 100 долара за барел. В същото време търговците вече отчитат драстичен срив в потреблението по бензиностанциите в страната. Тези данни изнесоха анализаторът Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията и Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива пред "bTV".

Срив в потреблението

Въпреки очакваното поскъпване, експертите са категорични, че вътрешният пазар в България е стабилен и липсва дефицит. "Вътрешни проблеми в момента няма абсолютно никакви, като цяло браншовете – и транспортният, и нашият – са абсолютно спокойни", коментира Димитър Хаджидимитров. Той изтъкна, че цените на едро у нас са с 30 до 40 евро по-ниски на хиляда литра спрямо тези в съседни държави като Гърция и Румъния.

Поведението на потребителите обаче се е променило осезаемо. Цветомир Николов обясни, че след първоначалното презапасяване през първата половина на месец март, сега се наблюдава рязко свиване на търсенето. "От 15 март хората спряха да пътуват така масово и се вижда едно намаляване с около 20% на продажбите в момента, средно дневно", посочи анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията.

Илюзията с ДДС и помощите

Евентуално намаляване на данък добавена стойност (ДДС) за горивата крие сериозни рискове и може да не постигне желания ефект, предупреждават специалистите. Според Хаджидимитров, подобна стъпка може изобщо да не се усети от крайния потребител. "Ако се намали ДДС, да кажем 10% на горивата, грубо около 15 евроцента, и ако рязко не паднат цените на колонка, тогава се създава илюзия, че търговците задържат намалението", уточни той.

Относно планираната от правителството компенсация от 20 евро за семейства с ниски доходи, експертите изразиха скептицизъм за нейната ефективност. Цветомир Николов подчерта, че държавните мерки имат смисъл само ако не са съпътствани от тежка бюрокрация. От своя страна Хаджидимитров постави под въпрос колко от правоимащите граждани реално ще подадат заявления за тази помощ.

Глобалните пазари остават силно волатилни. Според Николов, най-песимистичните икономически модели чертаят ръст на цената на петрола до 180 долара за барел до края на годината, преди нивата да се нормализират до около 64 долара в началото на следващата.

Относно работата на рафинерията в Бургас, анализаторът отхвърли съмненията за злоупотреба с господстващо положение. "В сегашната ситуация съм далеч от тази мисъл. Рафинерията е под контрола на държавата. 'Лукойл' е абсолютно прозрачен в момента", категоричен бе Николов. Той допълни, че правителството трябва да води активни преговори за максимално бързо получаване на нова дерогация за руските санкции.

В заключение експертите прогнозираха, че приключването на отоплителния сезон ще успокои цените на електроенергията, но природният газ вероятно ще продължи да поскъпва, докато не настъпи край на военните конфликти.