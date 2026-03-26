Има ли горивен туризъм у нас?

Изключително и само цените на горивата са функция на ситуацията в Близкия изток. Вътрешни проблеми нямаме у нас, никакви. Няма напрежение в бранша. Това заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива пред бТВ.

Според него, ако се запази сегашното ниво около 100-102 долара, до 2 седмици ще виждаме 1,70 евро за дизел и 1,50 евро за бензин.

Цветомир Николов, енергиен експерт, обърна внимание: „Единият вариант е правителството да предприеме мерки. Важно е кои бизнеси могат да прехвърлят цената на горивата върху цената на крайния продукт, от каква подкрепа имат нужда.“

Според Хаджидимитров въпросът е колко хора ще пуснат заявления за помощта от 20 евро, а и кои от тях реално ползват автомобил: „1 300 000 са на минимална работна заплата, вероятно повечето се осигуряват на минимална, а взимат повече. Според мен под 50% от хората с право на тази помощ ще се възползват от нея.”

„В Бургас цената на едро е доста по-висока от останалата част на страната и имаме горивен туризъм на колегите от Бургаско“, информира той.

Николов подчерта, че генералният тренд е, че цената на петрола ще продължи да бъде висока.

На 100% ще имаме договорена дерогация за „Лукойл“, категорични са и двамата.