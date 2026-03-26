Експерт съобщи за голям проблем с ваксинирането срещу морбили

Случаите на морбили във Врачанско стават повече, като вече са регистрирани 17 заболели, повечето от които са неваксинирани деца. Това съобщи епидемиологът д-р Христиана Бацелова в интервю за бТВ.

По думите й съществува реален риск от епидемия заради недостатъчния ваксинационен обхват. Данните показват ниво под необходимите 95% за първа доза. Ситуацията се усложнява от разпространението на митове и отлагане на имунизации.

Нисък ваксинационен обхват създава риск от епидемия

Според д-р Христиана Бацелова основният проблем е, че в страната не се постига необходимият праг на ваксинация, който да ограничи разпространението на вируса. Тя подчерта, че при обхват под 95% се създава среда, в която заболяването може лесно да се разпространи и да доведе до епидемия.

Митовете за ваксините продължават да влияят на родителите

Епидемиологът категорично отхвърли твърденията за връзка между ваксината срещу морбили и аутизма. По думите ѝ милиони деца са били изследвани в продължение на десетки години и подобна зависимост не е установена. Тя допълни, че няма връзка и с неврологично изоставане след поставяне на ваксини, въпреки че подобни митове продължават да се разпространяват сред родителите.

Отлагане на ваксини без причина увеличава риска

Бацелова посочи като проблем и практиката на отлагане на ваксинации, включително от медицински лица, без реални медицински основания. Според нея това води до натрупване на големи групи от хора, които са възприемчиви към вируса, което създава условия за бързо разпространение при поява на зараза.

Тя даде пример, че ваксини често се отлагат заради леки симптоми като хрема или кашлица, без да има данни за остро инфекциозно заболяване. По думите ѝ това е неправилна практика, тъй като в такива случаи имунизацията може да бъде извършена безопасно.

Как действа ваксината и кога не се поставя

Епидемиологът обясни, че ваксината срещу морбили е жива и не се прилага при хора с вроден или придобит имунен дефицит, като това се преценява от лекар. Тя подчерта, че наличието на болен член в семейството не е причина за отлагане на ваксинацията, ако детето е здраво към момента.

Според нея ваксината е с минимални странични реакции, като в редки случаи може да се наблюдава повишена температура или обрив около 8-9 дни след поставянето.

Дълъг инкубационен период и възможност за превенция

Бацелова посочи, че инкубационният период на морбили може да достигне до 21 дни. Това позволява при контакт със заразен на неваксинирани лица да бъде поставена ваксина до петия ден, с цел предотвратяване на развитието на заболяването.

Симптоми и опасни усложнения на заболяването

Заболяването започва с висока температура и отпадналост, като често се наблюдава зачервяване на очите и конюнктивит. В последствие се появява характерният обрив по цялото тяло.

Сред възможните усложнения са вирусна пневмония и засягане на централната нервна система с развитие на енцефалит. Това е тежко състояние, което крие риск от летален изход, предупреди епидемиологът.