Православната църква чества Архангел Гавриил: Имен ден празнуват Габриела и Гавраил

Православната църква чества Архангел Гавриил: Имен ден празнуват Габриела и Гавраил
На 26 март православната църква чества Събор на Св. Архангел Гавриил.

Архангел Гавраил е един от седемте архангели, т.е. "ангелоначалници", представители на осмия ангелски чин. Неговото име – Гавриил значи "сила Божия". Архангелите възнасят молитвите на хората към Бог и разкриват смисъла на пророческите видения и хода на събитията, особено на пророчествата за идването на Месията - Христос.

В християнската традиция архангел Гавраил се свързва най-вече с Благовещението. Затова Бог изпратил Архангел Гавраил в храма да извести на св.пр. Захарий раждането на Йоан Кръстител и неговото бъдещо служение като Предтеча на Иисус Христос.

Отново Архангел Гавраил известил и на Пресветата Дева благата вест за това, че тя от Духа ще роди младенеца. Затова дори извън сцените на Благовещение той се изобразява с раззеленена клонка или цъфнала лилия в ръце - символ на непорочността на Светата Дева.

Днес имен ден празнуват Гавраил, Гаврил, Гавраила, Гаврила, Габриел, Габриела и Габи.

#българска църква #православна църква

