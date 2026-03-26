Как сами да изчислим бъдещата си пенсия

Все повече хора се питат не само кога ще се пенсионират, но и какъв ще бъде размерът на пенсията им. Макар официалните изчисления да се правят от Националния осигурителен институт (НОИ), всеки може сам да направи ориентировъчна сметка, ако познава основните елементи на формулата.

Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя по правила, разписани в Кодекса за социално осигуряване, като ключовите фактори са два – осигурителният стаж и осигурителният доход. Те показват съответно колко дълго човек е участвал в системата и какъв е бил неговият финансов принос.

От какво зависи размерът на пенсията

В основата на изчислението стои т.нар. доход, от който се определя пенсията. Той не съвпада директно със заплатата, която човек е получавал, а се формира по специална формула.

Този доход се получава, като средномесечният осигурителен доход за страната за последните 12 месеца преди пенсионирането се умножи по индивидуалния коефициент на конкретното лице. Именно този коефициент отразява дали човек се е осигурявал на по-висок или по-нисък доход спрямо средния за страната.

Индивидуалният коефициент се изчислява по различни методики в зависимост от това кога се пенсионира лицето, което означава, че дори хора с еднакъв стаж могат да получават различни пенсии.

Как се прилага формулата

След като се определи доходът, от който ще се изчислява пенсията, той се умножава по продължителността на осигурителния стаж. За всяка година стаж се прилага определен процент, който в последните години е около 1,2%, а при определени условия достига до 1,35%.

Така се стига до крайния размер на пенсията, който зависи пряко както от годините труд, така и от нивото на осигуряване през този период.

Как изглежда изчислението в реален пример

За да стане по-ясно как работи формулата, може да се направи и ориентировъчна сметка.

Да приемем, че средномесечният осигурителен доход за страната за последните 12 месеца е около 770 евро, а индивидуалният коефициент на човек е 1,2. Така доходът, от който ще се изчислява пенсията, става приблизително 924 евро.

Ако този човек има 40 години осигурителен стаж и за всяка година се прилага тежест от 1,2%, изчислението изглежда така:

924 × 40 × 1,2% = 443 евро

Това означава, че ориентировъчният размер на пенсията би бил около 440–450 евро месечно.

Разбира се, това е примерна сметка. Реалният размер може да бъде повлиян от различни фактори, включително минимални и максимални прагове, както и специфични условия на труд.

Защо двама души с еднакъв стаж получават различна пенсия

На практика често се случва хора с еднакъв брой години трудов стаж да получават различни пенсии. Основната причина е именно индивидуалният коефициент, който отразява разликите в доходите.

Човек, който през годините се е осигурявал на по-висока заплата, ще има по-висок коефициент и съответно по-висока пенсия. Обратно, при по-ниски доходи резултатът е по-малък.

Какво се случва при по-ранно или по-късно пенсиониране

Законът предвижда и корекции в зависимост от момента на пенсиониране. При по-ранно излизане в пенсия размерът се намалява с 0,4% за всеки недостигащ месец до навършване на изискуемата възраст, като това намаление е пожизнено.

От друга страна, ако човек продължи да работи след като е придобил право на пенсия, всяка допълнителна година стаж носи по-висока тежест – между 3 и 4% годишно, което увеличава бъдещата пенсия.

Минимални и максимални размери

Независимо от изчисленията, съществуват минимални и максимални прагове. Минималната пенсия се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а максималната е ограничена с таван, който също се актуализира периодично.

Как да направим най-точната проверка

Макар че ориентировъчната сметка може да даде добра представа, най-точната информация остава тази в НОИ. Чрез персонален идентификационен код всеки може да провери натрупания си стаж, доходите, върху които се е осигурявал, и прогнозния размер на бъдещата си пенсия.

Изчисляването на пенсията не е невъзможна задача, но изисква разбиране на няколко ключови елемента. В крайна сметка най-важното остава просто правило – колкото по-дълго и на по-висок доход се осигурява човек, толкова по-висока пенсия може да очаква.