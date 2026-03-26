Костадин Костадинов: Връщаме лева и сваляме цените на горивата

Лидерът на партия "Възраждане" очерта основните приоритети на формацията преди предсрочните парламентарни избори на 19 април, като акцентира върху отмяната на санкциите срещу Русия и възстановяването на българската национална валута. В телевизионно интервю той прогнозира и сериозно покачване на лихвите по кредитите през следващите месеци.

Икономически обещания и валутен суверенитет

Основен акцент в изказването на политика беше енергийната и финансова политика на страната. Според него съществува бърз механизъм за овладяване на инфлацията при горивата чрез преразглеждане на външнополитическите отношения.

"Има един много лесен и бърз начин за понижаване на цената на горивата и това е отмяната на санкциите срещу Русия. В момента, в който това стане, цените на горивата ще паднат", заяви Костадин Костадинов, цитиран от bTV. Той допълни, че при евентуално тяхно управление стойностите по бензиностанциите ще намалеят с между 30% и 40%.

Политикът коментира и наскоро въведената европейска валута, като декларира категорично намерение за нейното отхвърляне. "Ако управляваме, ще върнем българския лев и то много лесно, защото влязохме в еврозоната с фалшифицирани данни", обясни лидерът на "Възраждане". Той обвърза и финансовите загуби на АЕЦ "Козлодуй" със спазването на европейските рестрикции, които определи като изцяло вредни за националния интерес.

Критика към новия проект на Румен Радев

Костадинов взе остро отношение и относно новосъздадената коалиция "Прогресивна България", оглавявана от бившия държавен глава Румен Радев. Той напълно отхвърли възможността за политическо сближаване между двете формации.

"Неслучайно абревиатурите им са почти препокриващи се. Един футболен класик би казал, че ПБ е същото като ПП-ДБ, само че е ПБ, защото искат едно и също нещо – по-голяма интеграция в еврозоната и ЕС, да продължават санкциите срещу Русия и т.н.", посочи Костадин Костадинов. Според него програмата на новата коалиция е пълен клонинг на тази на ПП-ДБ.

Промени в съдебната система и финансови прогнози

По отношение на съдебната власт, председателят на "Възраждане" поиска пълна подмяна на състава на Висшия съдебен съвет. "В него в момента доминират представители на ГЕРБ и ДПС. Не би трябвало там да има политически квоти, но всички знаем, че е така. Нашето условие е ясно – трябва да сме сигурни, че там няма да има политически квоти", аргументира се той.

В края на разговора Костадинов направи мрачна икономическа прогноза за домакинствата. Той очаква лихвените проценти по ипотечните кредити да нараснат почти двойно, скачайки от настоящите 3,5% на около 6,5%. Като основен генератор на кризите в обществото обаче той посочи липсата на гражданска активност. "Основният ни опонент преди, сега и в бъдеще са апатията, неверието, лековерието, глупостта", обобщи Костадин Костадинов.