Транспортният бранш е пред катастрофа заради цените на горивата

Транспортният сектор в България е изправен пред сериозна криза заради драстичния скок в цените на горивата. Представители на бранша проведоха извънредна среща със служебния премиер Андрей Гюров, на която предупредиха за задаваща се икономическа катастрофа и настояха за незабавна държавна намеса за спасяване на превозите.

Икономическа катастрофа и огромни загуби

Високите цени на дизела вече се отразяват директно върху стойността на междуградските автобусни превози, като остава отворен въпросът кога инфлационният натиск ще се пренесе изцяло върху стоките в търговската мрежа. Според представителите на транспортния сектор, ситуацията е критична и времето за превантивни действия е изтекло.

Собственикът на транспортна фирма и член на браншовото ръководство Илия Костурски очерта мрачна картина за състоянието на сектора.

Илия Костурски: „Ръба вече го подминахме от преди две седмици и ако преди две седмици говорихме за малки загуби или поне да излезем на нула, по някакъв начин да ни се върже сметката, вече говорим за икономическа катастрофа в транспортния бранш“.

Той подчерта, че негативният финансов ефект се мултиплицира ежедневно, като само за първите четиринадесет дни от кризата фирмите са отчели щети в размер на около 1000 евро за всеки отделен камион.

Трите спасителни мерки

По време на разговорите в Министерския съвет превозвачите са поставили на масата три конкретни искания за подпомагане. Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи обясни предложените механизми.

Йордан Арабаджиев: „Вчера на срещата с премиера поставихме няколко теми, като най-важната беше тази, свързана с мерки, които трябва да се вземат и то със спешен порядък“.

Първото и най-важно предложение предвижда създаването на финансов механизъм, наречен "виртуален портфейл". Идеята е 28% от стойността на зареденото за месеца гориво да се акумулира в тази сметка, а през следващия месец компаниите да могат да използват натрупаните средства за покриване на задължения към държавата, като осигуровки и ДДС.

Втората ключова мярка е свързана с разсрочване на лизинговите вноски за тежкотоварните автомобили до края на текущата година. Третото искане касае директно държавния бюджет – браншът настоява помощта за изплащане на тол такси да бъде удвоена, като се увеличи от 25 на 50 милиона лева.

Закъсняла реакция

Окончателното решение на изпълнителната власт по предложените мерки се очаква да бъде взето по време на редовното заседание на Министерския съвет в петък. Транспортният бранш обаче изразява притеснение от бавните темпове на реакция у нас спрямо останалите европейски държави.

Йордан Арабаджиев: „В някои държави от 10 март, други от 15, най-късно от 20 март. Ние вече сме закъснели. Очакваме скоростно решение от правителството, за да може малките фирми особено да поемат глътка въздух и да не стигнат до фалити“.