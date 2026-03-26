Термометрите скачат до 20 градуса

Днес страната ни ще се радва на предимно слънчево и топло време, преди от северозапад да започне нахлуването на по-студени въздушни маси. В четвъртък, 26 март, времето ще бъде предимно ясно с разкъсана висока облачност.

Слънце и поривист вятър

Според синоптиците в западните райони около и след пладне ще се появи и незначителна купеста облачност. Минималните температури сутринта варират между 1 и 6 градуса, като в София стойностите са около 3 градуса. Максималните температури през деня ще достигнат между 13 и 18 градуса. В районите, които са чувствителни на южен вятър, живакът ще скочи с още 2-3 градуса, доближавайки 21 градуса, а в столицата ще се задържи около 18 градуса.

Бурен вятър в планините

В планинските райони облачността ще бъде разкъсана и предимно висока. Около и след пладне в масивите от западната половина на страната ще се развие купеста облачност. Метеоролозите предупреждават за умерен, а по високите части и северните склонове – силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще достигне около 7 градуса, докато на 2000 метра ще бъде около нулата.

Промяна от северозапад

По Черноморието ще преобладава слънчево време със слаб до умерен изток-югоизточен вятър и температури между 8 и 10 градуса. Морската вода остава хладна – между 7 и 9 градуса, при вълнение от 2 бала. Междувременно в западните райони на Балканския полуостров ще бъде ветровито и облачно, със значителни валежи от дъжд. От северозапад вече започва нахлуването на студен въздух, въпреки че над централните и източните райони на полуострова все още се задържа топло време с разкъсана облачност.