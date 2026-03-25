  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +9 / +11
Варна: +3 / +8
Сандански: +11 / +11
Русе: +10 / +10
Добрич: +4 / +7
Видин: +10 / +10
Плевен: +10 / +10
Велико Търново: +4 / +7
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +8 / +8
Стара Загора: +6 / +6

Рязко застудяване от 27 март: гръмотевични бури, градушки и възможен сняг в България

  • Сподели в:
  • Viber
Генерирано с ИИ
A A+ A++ A

Сериозно захлаждане се очаква на 27 март в България, като времето ще претърпи рязка промяна само в рамките на няколко часа. В Плевенско температурите ще достигнат около 17°C до обяд, но след това ще се понижат значително – до едва 7–9°C.

Виждаме студеният фронт, който се насочва към Плевен.

С прогнозата за влошаване на времето идват и гръмотевични бури, като на места ще има условия за градушки. В планините на Югозападна България се очакват валежи от сняг, а снежна покривка е възможна и по високите полета на Западна България. Не е изключено сняг да превали дори и в София.

Преди застудяването обаче ще се радваме на типично пролетно време. На 26 март температурите ще се повишат и ще достигнат максимални стойности между 20°C и 22°C. В сутрешните часове на места в Източна България ще има условия за слаби слани, но те ще бъдат бързо заменени от по-студено време с валежи и динамична обстановка.

Очакваното застудяване поражда притеснения за земеделците, тъй като рязката промяна във времето може да окаже неблагоприятно влияние върху овошките и ранните насаждения.


#времето

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?