АП: Иран отхвърли 15-точковия план на САЩ за прекратяване на войната

Иран е отхвърлил 15-точковия план от Съединените щати за прекратяване на войната в Близкия изток, предава "Асошиейтед прес", цитирана от Нова тв.

Двама държавни служители, пожелали анонимност, заявиха, че той обхваща облекчаване на санкциите, сътрудничество в гражданската ядрена област, намаляване на ядрената програма на Иран, наблюдение от Международната агенция за атомна енергия, ограничения за ракети и достъп за корабоплаване през Ормузкия проток.

Най-малко 1000 войници от 82-ра въздушна дивизия ще бъдат изпратени в Близкия изток през следващите дни, съобщиха пред "Асошиейтед прес" трима души, запознати с плановете. Пентагонът е в процес и на разполагане на две части на морската пехота, които ще добавят около 5000 морски пехотинци и хиляди моряци в региона.

Броят на жертвите от войната се е увеличил до над 1500 души в Иран, над 1000 души в Ливан, 16 в Израел и 13 американски военни, както и редица цивилни в региона на Персийския залив. Милиони хора в Ливан и Иран са били разселени.


