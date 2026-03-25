БСП предлага извънредно заседание на НС заради високите цени на горивата

Водачът на листата на „БСП – Обединена левица“ в 7 МИР – Габрово Николай Цонков заяви, че цените на горивата продължават да растат и това сериозно натоварва гражданите. В ефира на „Пресечна точка“ той подчерта, че „всеки ден се увеличава сметката за гориво“ и изрази надежда, че до края на кампанията поскъпването няма да стане „прекалено фрапиращо“.

По думите му правителството трябва да предприеме „адекватни и бързи мерки“, за да овладее ситуацията. Цонков коментира, че обявените компенсации за високите цени на горивата са недостатъчни, като им даде „среден 3“ и ги определи като „половинчата мярка“.

От БСП вече са предложили да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание, на което да се обсъдят конкретни решения. Сред тях са намаляване на ДДС върху горивата, въвеждане на таван на цената на дизела, както и таван за въвеждане на печалбите на големите вериги и бензиностанции. „Факт е, че за момента правителството не защитава българските граждани“, заяви Цонков и подчерта, че ще настояват за спешни действия.

По отношение на предстоящите избори, въпреки социологическите прогнози, Цонков изрази увереност, че БСП ще влезе в парламента и ще бъде „социалният глас“ в него. Според него страната има нужда от силна лява партия, която да възстанови баланса между труда и капитала и да върне социалната чувствителност в управлението.

„В момента виждаме имитация на институции – не се вземат достатъчно добри решения за хората“, каза още той. Цонков допълни, че на този етап всички политически сили са опоненти, а евентуални партньорства ще зависят от изборните резултати.





