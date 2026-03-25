Христо Грозев ще подпомага МС в борбата с дезинформацията и хибридните заплахи

Андрей Гюров и служебният министър на външните работи Надежда Нейнски разговаряха с разследващия журналист Христо Грозев за предизвикателствата пред България, свързани с външни влияния, активни мероприятия, манипулации и хибридна дейност.

Грозев беше поканен да подпомогне дейността на създадения от правителството механизъм в МВнР за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори. Журналистът сподели богатия опит, който има в изобличаване на хибридни заплахи и на шпионска дейност.

Той говори за наскоро направени разкрития за руски шпиони, действали на територията на Европейския съюз, както и за новите разкрития на Организацията за забрана на химическите оръжия, че оръжейният търговец Емилиян Гебрев е бил отровен с бойно-отровно вещество от групата на „Новичок“.

Гюров и Нейнски споделиха плановете си за изграждане на механизъм за своевременен, структуриран и интегриран институционален комуникационен отговор на хибридните заплахи и опитите за външна намеса и информационно манипулиране. Христо Грозев се съгласи да подпомага организацията с конкретна информация, изобличаваща зловредни влияния, за които журналистът е събрал информация през годините.

Хибридните заплахи и внедряването на чуждестранни агенти ще могат да бъдат адресирани както на национално, така и на европейско ниво чрез разработени от Европейската комисия механизми, сочат от Министерески съвет.


#МС #Христо Грозев

