Нов COVID-19 вариант вилнее в САЩ

Нов вариант на COVID-19, известен като BA.3.2, се разпространява в Съединените щати и съществува риск да заобиколи защитата от съществуващите ваксини. BA.3.2 е установен в назални и клинични проби от петима пациенти в четири различни щата. Освен това е засечен в проби от отпадъчни води в над 20 щата, което предполага по-широко разпространение в сравнение с наблюденията на учените.

Този вариант, произлизащ от варианта Омикрон, е открит за първи път в Южна Африка през 2024 г., а в САЩ е засечен през юни 2025 г. от пътник от Нидерландия. Вариантът започва активно да се разпространява през септември 2025 г. и до момента е отчетен в дузина държави. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), този щам е "генетично различен" и може да наложи актуализиране на настоящите ваксини, които са насочени към подвариантите на JN.1.

Гени и мутации

BA.3.2 носи около 70–75 генетични промени в спайк протеина – частта от вируса, която му позволява да прониква в човешките клетки. Тези промени улесняват неговото разпространение и избягването на имунната защита. Лабораторни изследвания сочат, че щамът може да заобиколи антителата, активирани от COVID ваксините, поради мутациите в спайк протеина, което подчертава нуждата от допълнителни данни за ефективността на ваксините.

Текущо състояние на разпространение

Щатите, в които е засечен BA.3.2, включват Калифорния, Флорида, Ню Йорк, Тексас, Вирджиния и над 20 други. Все пак този вариант не е сред доминиращите щамове в страната, а случаите не показват по-тежко протичане от други инфекции. Сред пациентите са възрастни с придружаващи заболявания и дете лекувано амбулаторно, като всички са оцелели. Учените отбелязват, че засичането му при хоспитализирани пациенти не означава задължително по-тежко протичане на заболяването.

Препоръки и бъдещо развитие

Тъй като COVID се счита за ендемично, вирусът продължава да мутира, и се разпространяват множество варианти. Вирусолози препоръчват мерки за ограничаване на възможностите за репликация на вируса с цел да се намали вероятността от появата на нови щамове. В момента, други респираторни заболявания като грип и RSV изпреварват COVID по брой случаи, с очакване за нов ръст на инфекциите през лятото.