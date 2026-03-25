Историк: Категорична неистина е, че граф Игнатиев е работил за обесването на Васил Левски

Категорична неистина и манипулация е твърдението, че граф Игнатиев е "работил за обесването на Васил Левски". Това говорене, че той е убиецът на Васил Левски е говорене, свързано със злободневието днес, с политически коректното говорене", каза в интервю пред БНР проф. Пламен Митев.

От няколко дни се разгаря спор дали Русия в лицето на граф Игнатиев е работила за обесването на Васил Левски. Изказване на друг политик през уикенда, който отново повтори устойчивия мит, че българите не са положили усилия за освобождаването на Апостола, остана в сянка, но така или иначе това твърдение също се повтаря много пъти, за да опише нас, българите.

Десетки специалисти от най-различни сфери се изказаха по тези въпроси, стотици и дори хиляди решиха да се произнесат в социалните мрежи.

Преподавателят по Българско Възраждане в Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Пламен Митев – един от най-добрите познавачи на епохата и изследовател на делото на Васил Левски изясни, отговорен ли е граф Игнатиев за обесването на Левски и каква е ролята му в българската история.

Кои са двата най-значими опита за организиране на акции по освобождаването на Васил Левски и още за ситуацията, довела до залавянето и обесването на националния ни герой, за "българския въпрос" във втората половина на XIX век, коментира проф. Пламен Митев.

Цялото интервю ще бъде излъчено в "Нощен хоризонт" на 1 април и публикувано на сайта на БНР.

"С много голям интерес слушам аргументите на всички, които обвиняват ген. Игнатиев. Защо никой от тях не си зададе въпроса – добре, де, защо очакваме ген. Игнатиев да спаси Левски, а не задаваме същия въпрос за поведението на английския посланик или на френския, или на италианския, или на австроунгарския, или на германския? Защото всички те получават много по-подробна и по-ранна информация от ген. Игнатиев за действията на Специалната комисия, защото техните консули са много по-близки до Хамди паша (русенския валия – б.а.)", попита проф. Митев.

Той твърди, че има няколко опита за организиране на освобождаването на Васил Левски.