Полицейска акция срещу купения вот: Арести и иззети хиляди евро в страната

Продължават полицейските операции срещу нарушенията на изборното законодателство и престъпления, засягащи политическите права на гражданите.

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че е проведена операция във връзка със сигнал, че в град Вълчедръм се извършват действия с цел склоняване на граждани да упражнят избирателното си право за определена политическа партия. При претърсвания на един от адресите са намерени тефтери с имена на лица и изписани числа, които се разследват.



На друг адрес, свързан със случая, са открити 24 500 евро. Собственикът на сумата не успял да даде обяснение за произхода ѝ.

Работата по случая продължава, а органите на реда уточняват всички обстоятелства и възможни участници.

⇒ Акция срещу купения вот се проведе в Севлиево

Полицията е влязла тази сутрин в краен квартал на града, научи NOVA. Спецоперацията е срещу купуването и продаването на гласове. Претърсват се адреси, има КПП-та на входовете и изходите в жилищния район, обект на проверка.

⇒ Акция срещу купения вот се проведе в Бургас

Снимка: МВР

Шестима души са задържани и при специализирана полицейска операция на територията на Четвърто Районно управление в Бургас, сред които и пастор на евангелска църква. В резултат на действията са образувани три досъдебни производства и три преписки. Установени са списъци с имена, за които има данни, че са свързани с предстоящите избори, както и надписани пликове, съдържащи по 50 евро във всеки от тях.

Снимка: МВР

На един от адресите е открита сумата от 7000 евро, за чийто произход не са дадени адекватни обяснения, но съществуват данни, че е предназначена за купуване на гласове. Сред задържаните е и лице, за което се предполага, че на база принадлежност към определена религиозна общност, е могло да окаже влияние върху вота. Полицейските действия на територията на цялата област Бургас продължават с усилен интензитет.





Снимка: МВР

⇒ Операция имаше и в Лом

След получен оперативен сигнал е извършена проверка в частен дом и търговски обект. На място е открита тетрадка, съдържаща имена и числови записи. В спалното помещение на къщата пък бяха намерени и иззети 12 780 евро, като банкнотите са предимно с номинал от 50 евро.

⇒ Операция тече и в Ихтиман

В дома на 47-годишен криминално проявен мъж са открити списъци и лични карти.

⇒ Спецоперация в Кюстендил

Открити са няколко тетрадки с имена, като разследване ще покаже дали те са свързани с купуване на гласове или с вересии.

„Намерени са и стоки без бандерол и наркотични вещества”, обясни ст ком. Райчо Омерски, директор на ОД на МВР Кюстендил.

⇒ Спецоперация в „Столипиново”

В пловдивския квартал „Столипиново” има един задържан. Това е Айри Мурад - бивш общински съветник, ходжа и собственик на погребална. Пред камерата на NOVA той заяви, че това е постановка и няма нищо вярно. Списъците с имена, които са намерени, са на наемателите на гаражите му.

Според полицията е намерена и не малка сума пари в евро. Образувано е досъдебно производство. От полицията заявиха, че задържаният е известен с предишни криминални прояви.



