Дете простреля приятеля си при игра с въздушна пушка

Инцидентът е от снощи. По невнимание едното дете прострелва другото в тетевенското село Глогово.

Сигнал за него е постъпил около 18:00 ч. в Районното управление в Тетевен. Установено е, че малко по-рано двете момчетата са взели пушката и едното е простреляло другото по време на игра в гориста местност край селото.

Пострадалото дете е било откарано във филиала на спешна медицинска помощ в Тетевен, където след преглед е било освободено.

Родителите на пострадалото дете са отказали съдействие от полицията. Пушката принадлежи на 60-годишен мъж, дядо на пострадалото дете и е била взета без неговото знание.

Оръжието не е регистрирано по надлежния ред, за което му е съставен акт.

По случая в РУ - Тетевен е образувана проверка.