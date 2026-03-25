Правителството одобри дерогация на санкции срещу Русия

Служебното правителство одобри дерогация на санкциите срещу Русия, за да се доставят оригинални части за АЕЦ "Козлодуй" по 10 процедури.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обясни, че причината са проблемите с мембранните устройства в 6 блок на централата, което доведе до непланирани спирания за ремонт от началото на годината и загуби за милиони евро:

"Но за да избегнем повторението на такива събития в бъдеще, достатъчно рано вкарахме по 10 процедури. Това е решение на Министерския съвет, което е вече факт, за да могат нещата да се случат планирано и спокойно.

Дал съм указания и е съставена комисия, която да направи изследване на процедурните и технически проблеми, довели до тези неблагополучия".