Кабинетът одобри финансиране на МВР на стойност 5 500 000 евро

Кабинетът одобри финансиране на МВР на стойност 5 500 000 евро
Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

С Решението се одобрява финансиране в размер на 5 500 000 евро за обезпечаване изпълнението на дейностите на Медицинският институт на МВР по договори с Национална здравноосигурителна каса за извършване на медицински услуги.

Правителството одобри и друго Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г. С Решението се одобрява финансиране в размер на 2 101 630 евро за обезпечаване на дейности по издаването на българските лични документи в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на МВР.

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?