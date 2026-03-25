Кабинетът одобри финансиране на МВР на стойност 5 500 000 евро
Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.
С Решението се одобрява финансиране в размер на 5 500 000 евро за обезпечаване изпълнението на дейностите на Медицинският институт на МВР по договори с Национална здравноосигурителна каса за извършване на медицински услуги.
Правителството одобри и друго Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г. С Решението се одобрява финансиране в размер на 2 101 630 евро за обезпечаване на дейности по издаването на българските лични документи в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на МВР.
Кои са хората в листите на Румен Радев?17:59 22.03.2026 | Политика
Бойко Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар21:01 18.03.2026 | Политика
