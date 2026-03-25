Световен ръст на сатанизма: Папата свика среща на екзорсисти

Папа Лъв XIV прие най-високопоставените екзорсисти в света във Ватикана, които по информация са го предупредили за тревожно глобално нарастване на "окултизма, езотеризма и сатанизма".

Роденият в Чикаго глава на Католическата църква е провел частна среща с делегация от католически свещеници от Международната асоциация на екзорсистите (AIE) този месец, съобщава EWTN Vatican.

"Те представиха доклад за нарастващото разпространение на случаи, свързани с окултизъм, езотеризъм и сатанизъм, както и за духовните последици, които според тях това има за много хора", съобщава медията, цитирана от The New York Post.

"По време на срещата асоциацията е поискала от понтифика да гарантира, че във всяка епархия по света има един или повече адекватно обучени свещеници екзорсисти", добавят от EWTN Vatican.

Отец Франческо Бамонте, вицепрезидент на AIE, заяви, че пренебрегването на тези опасения "оставя много вярващи без адекватен отговор на тежки духовни страдания, като понякога ги тласка към неподходящи решения".

"По време на аудиенцията на папата е била представена и книгата "Насоки за служението на екзорсизма", заедно с изображение на Свети архангел Михаил от светилището Монте Сант’Анджело", съобщава EWTN Vatican.

AIE, със седалище в Рим, е в центъра на сюжета на филма от 2023 г. "Екзорсистът на папата" с участието на Ръсел Кроу.

Срещата с папата е проведена на 13 март, но за нея беше съобщено за първи път в понеделник.

70-годишният Лъв по-рано е определял работата на обучените католически екзорсисти като "деликатна", но "изключително необходима", като е насърчавал свещениците "да я възприемат както като служение на освобождение, така и на утеха, съпровождайки вярващите, действително обладани от злото, с молитва и призоваване на действеното присъствие на Христос", съобщава LA Mag.