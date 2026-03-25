МС одобри €1,345 млн. за честванията на годишнината от Априлското въстание

Служебното правителство одобри 1,345 милиона евро финансиране за отбелязване на 150 години от Априлското въстание.

Министърът на културата Найден Тодоров обяви:

"Това са средствата, с които ще бъдат финансирани определени събития в общините Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Панагюрище, Перущица, Стрелча, Лесичово, Златица и Козлодуй, както и събития в столицата.

Основното събитие в столицата да бъде на самия 20-ти април в зала 1 на НДК с участието на съставите на Българското национално радио. Към това събитие имат участие, разбира си, и Националния исторически музей и Народната библиотека".

Министърът на образованието Сергей Игнатов допълни, че тази година 20 април ще е присъствен, но неучебен ден в училищата.

Правителството обмисля 20 април - началото на Априлското въстание, да бъде обявен за официален празник в страната, за което ще трябва и решение на парламента:

"Това е дълъг процес по обявяването на датата на началото на Априлското въстание за официален български празник, за да ги съберем трите основни, които са чисто българско решение: Априлското въстание, Съединението и Независимостта. Няма да е лесно, защото трябва да се мине през Народното събрание. Ние сме служебно правителство, така или иначе, инициативата е тръгнала от нас заедно с министъра на културата".