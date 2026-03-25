  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +10
Пловдив: +9 / +14
Варна: +9 / +10
Сандански: +11 / +15
Русе: +11 / +15
Добрич: +7 / +10
Видин: +10 / +16
Плевен: +9 / +15
Велико Търново: +7 / +14
Смолян: +2 / +7
Кюстендил: +8 / +12
Стара Загора: +6 / +13

Официално: Иран каза кораби на кои държави могат да преминават през Ормузкия проток

  • Сподели в:
  • Viber
A A+ A++ A

Постоянното представителство на Иран към ООН в Ню Йорк публикува изявление относно ситуацията в Ормузкия проток, където Иран ограничи преминаването след американско-израелските атаки:

Изявлението гласи:

"Невраждебни кораби, включително тези, принадлежащи на или свързани с други държави, могат да се ползват с безопасно преминаване през Ормузкия проток, при условие че не участват или не подкрепят никакви агресивни действия срещу Иран и спазват изцяло обявените мерки за сигурност и безопасност, в координация с компетентните ирански власти".

#Иран

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?