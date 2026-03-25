Официално: Иран каза кораби на кои държави могат да преминават през Ормузкия проток
Постоянното представителство на Иран към ООН в Ню Йорк публикува изявление относно ситуацията в Ормузкия проток, където Иран ограничи преминаването след американско-израелските атаки:
Изявлението гласи:
"Невраждебни кораби, включително тези, принадлежащи на или свързани с други държави, могат да се ползват с безопасно преминаване през Ормузкия проток, при условие че не участват или не подкрепят никакви агресивни действия срещу Иран и спазват изцяло обявените мерки за сигурност и безопасност, в координация с компетентните ирански власти".
