Министър: 20 април ще бъде неучебен ден, искаме да стане официален празник

20-и април ще бъде присъствен, но неучебен ден, тъй като датата все още не е обявена за официален празник на България. Направих предложение да започне процедура по обявяването на датата на началото на Априлското въстание за официален български празник. Това обяви служебният министър на образованието и науката Сергей Игнатов след заседание на МС, предаде репортер на ФОКУС.

Игнатов заяви, че в МОН приемат предложения по отношение на идеята до 31 март.

"Понеже програмата е за цялата година в училищата, тази година тя ще бъде посветена не просто на Априлското въстание, а на българския героизъм. Крайно време е да се отърсим от съмненията за страната ни - ние, българите, имаме с какво да се гордеем", каза министърът.

"Правителство е приело решение за отпускане на 1,345 млн. евро за честванията на Априлското въстание", каза от своя страна служебният министър на културата Найден Тодоров.

Тази година се навършват 150 години от паметните събития в Копривщица през 1876 г., а парите са за определени събития в общините Батак, Брацигово, Карлово, Копривщица, Перущица, Стрелча, Лесичово, Златица, Козлодуй, както и в столицата.

"С министър Игнатов смятаме, че Априлското въстание, е основополагащо за съвременната българска държава. В този смисъл това честване е изключително важно, защото ако нямаше Априлското въстание, нямаше да има 3-ти март, нямаше да има Съединение, нямаше да има Независимост на България. Надяваме се всички заедно в България: културните институти, всички културни организации, училищата, БАН да отбележим тази голяма годишнина. И сме много щастливи, че днес вече можем да потвърдим, че нейното финансиране е осигурено", обясни Тодоров.